"Завдяки хоробрості цих людей Україна живе": Зеленський нагородив 210 військових ЗСУ та 255 нацгвардійців
21 червня президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 210 військових Збройних сил України, 255 бійців Національної гвардії, 41 службовця Державної прикордонної служби та 45 співробітників Нацполіції
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, яке опубліковане в Telegram.
"Підписав два великі укази про нагородження наших захисників і наших захисниць. За поданням від головнокомандувача ЗСУ нагороджені 210 учасників бойових дій, з них троє – посмертно. За поданням від міністра внутрішніх справ державними нагородами відзначені 255 бійців Національної гвардії України, із них 41 – посмертно", - зазначив президент.
Також нагородами відзначений 41 прикордонник, із них 12 – посмертно, і 45 поліцейських.
"Я хочу, щоб ви усвідомлювали: коли я говорю про підписання таких указів, це не просто рутина і не щось механічне. Лише завдяки масовій хоробрості і мудрості наших людей на полі бою Україна живе і дійсно може розраховувати на перемогу", - підсумував Зеленський.
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