Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, яке опубліковане в Telegram.

"Підписав два великі укази про нагородження наших захисників і наших захисниць. За поданням від головнокомандувача ЗСУ нагороджені 210 учасників бойових дій, з них троє – посмертно. За поданням від міністра внутрішніх справ державними нагородами відзначені 255 бійців Національної гвардії України, із них 41 – посмертно", - зазначив президент.

Також нагородами відзначений 41 прикордонник, із них 12 – посмертно, і 45 поліцейських.

"Я хочу, щоб ви усвідомлювали: коли я говорю про підписання таких указів, це не просто рутина і не щось механічне. Лише завдяки масовій хоробрості і мудрості наших людей на полі бою Україна живе і дійсно може розраховувати на перемогу", - підсумував Зеленський.