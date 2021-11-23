Завдяки продовженню програми з МВФ Україна має шанс отримати додаткові транші, — Кушнірук
Україна разом із продовженням до червня програми stand by із Міжнародним валютним фондом отримала шанс на додаткові транші, якщо виконає домовленості
Про це сказав Борис Кушнірук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру, в ефірі програми "Про гроші" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".
"Ця програма stand by була розрахована на півтора роки і мала завершитись до кінця цього року. Але її продовжили ще на півроку. І таким чином у нас є можливість отримати додатково ще один транш, якщо Україна буде виконувати ті домовленості, які було досягнуто в межах перегляду цієї програми", — сказав Кушнірук.
За його словами, це може стосуватися домовленостей щодо корпоративного управління, сприяння інвестиціям, обсягів дефіциту державного бюджету тощо.
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Рада директорів МВФ 22 листопада вирішила надати Україні черговий транш в обсязі $699 млн, а також продовжила програму до червня 2022 року.
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У перемовинах з МВФ Україна зобов' язалася призначити голову САП до грудня та підтримати населення в період підвищення світових цін на газ, повідомив Данило Гетманцев, нардеп від "Слуги народу" та голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
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