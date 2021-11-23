Завдяки продовженню програми з МВФ Україна має шанс отримати додаткові транші, — Кушнірук

Про це сказав Борис Кушнірук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру, в ефірі програми "Про гроші" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".

"Ця програма stand by була розрахована на півтора роки і мала завершитись до кінця цього року. Але її продовжили ще на півроку. І таким чином у нас є можливість отримати додатково ще один транш, якщо Україна буде виконувати ті домовленості, які було досягнуто в межах перегляду цієї програми", — сказав Кушнірук.

За його словами, це може стосуватися домовленостей щодо корпоративного управління, сприяння інвестиціям, обсягів дефіциту державного бюджету тощо.