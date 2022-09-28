Завдяки Путіну я повертаюсь у бокс: український ексчемпіон світу заявив про відновлення кар'єри

Про це Гвоздик повідомив в інтерв'ю "24 каналу".

"Тут можна сказати "спасибі", мені здається, людині, яку ненавидить вся Україна. Завдяки йому я повертаюся в бокс. Президент країни, що напала на нас. Це жарт, звичайно. Якби не він, я б продовжував займатися бізнесом. Поки дати немає. Я готуюся. Спочатку ми говорили навіть про те, щоб боксувати в андеркарді Канело – Головкін 17 вересня. Але не склалося. Потім ймовірна дата була 22 жовтня, яка досі залишається ймовірною, але я вже в це не дуже вірю. Тому фокусуюся, мабуть, на листопад", - сказав Гвоздик.

35-річний Олександр Гвоздик володів титулом чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,2 кг) за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2018 - 2019 роках. У жовтні 2019 року програв росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Влітку 2020 року українець оголосив про завершення кар'єри.

Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012. На професійному ринзі він провів 18 поєдинків, в 17 здобув перемоги та зазнав однієї поразки.

27 вересня Гвоздик заявив, що не зустрівся з Василем Ломаченком у Лас-Вегасі, оскільки кілька років з ним не спілкується.

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