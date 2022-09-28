English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Спорт Завдяки Путіну я повертаюсь у бокс: український ексчемпіон світу заявив про відновлення кар'єри

Завдяки Путіну я повертаюсь у бокс: український ексчемпіон світу заявив про відновлення кар'єри

28 вересня, 2022 середа
20:24
Спорт Олександр Гвоздик

Український боксер Олександр Гвоздик оголосив, що відновлює кар'єру та повертається у ринг

Про це Гвоздик повідомив в інтерв'ю "24 каналу".

"Тут можна сказати "спасибі", мені здається, людині, яку ненавидить вся Україна. Завдяки йому я повертаюся в бокс. Президент країни, що напала на нас. Це жарт, звичайно. Якби не він, я б продовжував займатися бізнесом. Поки дати немає. Я готуюся. Спочатку ми говорили навіть про те, щоб боксувати в андеркарді Канело – Головкін 17 вересня. Але не склалося. Потім ймовірна дата була 22 жовтня, яка досі залишається ймовірною, але я вже в це не дуже вірю. Тому фокусуюся, мабуть, на листопад", - сказав Гвоздик.

35-річний Олександр Гвоздик володів титулом чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,2 кг) за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2018 - 2019 роках. У жовтні 2019 року програв росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Влітку 2020 року українець оголосив про завершення кар'єри.

Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012. На професійному ринзі він провів 18 поєдинків, в 17 здобув перемоги та зазнав однієї поразки.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Бокс
війна з Росією
Читайте також:
переговори України з Росією
27 вересня, 2022 вiвторок
У Кремлі заявили, що готові до переговорів з Україною на нових умовах
прикордонник
27 вересня, 2022 вiвторок
Держприкордонна служба не випускає студентів і навіть дозволяє собі їх бити, - мама студента Надія Моравська
Черга на кордоні Росії після оголошення мобілізації
26 вересня, 2022 понедiлок
Прикордонники отримали списки тих, кого мають мобілізувати. Їх не випускатимуть за кордон
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.85
    Купівля 40.85
    Продаж 41.76
  • EUR
    Купівля 39.05
    Продаж 40.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
28 вересня
21:09
Агресор не знищив жодної установки HIMARS
Україна отримає від США 18 нових HIMARS: в AP розкрили деталі нового пакету військової допомоги на $1,1 млрд
20:59
Кривий Ріг
Росіяни атакували Кривий Ріг ракетами
20:49
Сказали, що нас там правильно бомблять: російські хокеїсти спровокували бійку з українцями під час матчу Континентального кубка
20:30
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація на Півдні для ЗСУ майже ідеальна, - головний редактор Defense Express Катков
20:25
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:02
Журналістка олеся Біда
Журналістка hromadske відмовляється від номінації премії Thomson Foundation через дописувачку проросійського ЗМІ серед учасників конкурсу
20:00
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Британська розвідка припускає, що Росія підірвала "Північні потоки" підводним дроном
19:56
Владислав Гераскевич
Російський спорт – це шахрайство, пропаганда війни й підтримка тероризму, - скелетоніст Гераскевич
19:46
Бустерна доза
Захворюваність на коронавірус в Україні зростає, МОЗ закликає вакцинуватись якомога швидше
19:33
Норвегія
Пошкодження "Північних потоків": Норвегія спрямує військових на захист нафтових і газових веж країни
19:27
Південна Корея відмовляється від запуску супутників за допомогою російських ракет через санкції
19:23
Павло Пчельников
У Москві застрелився директор однієї з дочірніх компаній РЖД
19:15
Джастін Трюдо
Псевдореферендуми та підтримка України: про що Зеленський говорив з прем'єром Канади Трюдо
19:10
Сергій Палкін
"ФІФА діє майже як монополія", - гендиректор "Шахтаря" закликав ФІФА погнати Росію з організації
19:04
мобілізація рф солдати орки
У Росії мобілізовують осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків і старших за 60 років, - Генштаб
19:00
"Війна двох культур: час побудувати стіну?" Ірма Вітовська-Ванца в онлайн-проєкті "Власні назви"
18:55
Будинок культури Ірпінь
Мінкульт оголосив збір коштів на відновлення Будинку культури Ірпеня - одного з найстарших в Україні
18:47
санкції проти РФ
США готують санкції проти системи "Мир" і ключових фінансових агентств РФ, - WSJ
18:36
Микола Княжицький
Деколонізація українського культурного простору - справа національної безпеки
18:36
на фото: колаборантка
Передавали ворогу інформацію про ЗСУ: двом жителям Донеччини оголосили підозру
18:34
Ентоні Джошуа та Олександр Усик (праворуч)
Усик дав пораду, як реанімувати кар'єру Джошуа
18:33
Сенат США
Допомога Україні у $12,4 млрд: Сенат США підтримав законопроєкт про тимчасове держфінансування
18:25
грузія
З прапорами та гімном України: як у Грузії зустрічають росіян
18:16
Черги на кордоні
Держмитслужба назвала перше українське підприємство, яке отримало дозволи для "митного безвізу"
18:10
Сергій Руденко
Для чого Заходу росіяни-ухилянти?
18:10
Мелітополь
В окупованому Мелітополі прогриміли 8 вибухів
18:08
санкції проти Росії
Єврокомісія представила восьмий пакет санкцій проти Росії
18:08
Ексклюзив
карта Лиман Сватове Ямпіль Кремінна Білогорівка Куп'янськ 27.09.22
Генштаб може повідомити про успішну операцію щодо Лиману найближчими днями, - головний редактор Defense Express Катков
18:04
на фото: Кирило Буданов
Україна домовляється про обмін полонених "всіх на всіх", - Буданов
17:58
Ексклюзив
На фото українські біженці у Франції
20% українців, які виїхали за кордон, не планують повертатися після війни, - соціолог Паніотто
17:47
Пасажирський електролітак Alice ізраїльської компанії Eviation
Злетів у повітря перший пасажирський електролітак. Alice піде у серійне виробництво з 2026 року
17:47
Північний потік газ
РФ планує скликати Радбез ООН через "провокації" довкола "Північних потоків"
17:41
Дініяр Білялетдінов
Ексфутболіст збірної Росії, "Спартака" і "Евертона" отримав повістку
17:25
Херсонська область
На Херсонщині ЗСУ стрілецьким боєм зупинили російську ДРГ
17:23
У Фінляндії підрахували, скільки до них в'їхало росіян з початку оголошення мобілізації в РФ
17:14
Дмитро Лубінець
"Били гумовими та дерев'яними кийками, катували голодом": омбудсмен про утримання полонених українців окупантами
17:09
росія ядерна зброя
У США винайшли застосунок, яким можна перевірити, що станеться з будь-яким містом у разі ядерного вибуху
17:05
Херсон. Ілюстрація
Українська артилерія вдарила по районах зосередження озброєння та техніки росіян у Херсоні
16:59
Ексклюзив
карта бойових дій
У районі Лимана ворог ще має можливості для повноцінного відступу, але зволікаючи, опиниться в оточенні, - військовий експерт Коваленко
16:56
Ексклюзив
санкції проти Росії
ЄС потрібно приймати рішення, які відріжуть Росію від благ цивілізації, - нардеп Власенко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV