Завдяки Україні з'явилась реальна можливість деокупації Ічкерії, - очільник уряду в екзилі Закаєв
Завдяки політичній волі керівництва України з'явилась реальна можливість домогтись деокупації Ічкерії - не тільки військовим шляхом, а й політичними методами
Про це в ефірі Еспресо заявив прем’єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія в екзилі Ахмед Закаєв.
"Сьогодні міністр оборони Чеченської республіки Ічкерія на постійній основі перебуває в Україні. Фактично, відбувається відродження чеченської армії в Україні. Саме завдяки політичній волі керівництва України, у нас з'явилась реальна можливість домогтись деокупації нашої країни. Не тільки військовим шляхом, а й політичними методами", - зазначив він.
На думку Закаєва, сам факт визнання Верховною Радою Ічкерії окупованою РФ вселяє надію не лише чеченському народу.
"Те, як жорстоко Росія розправлялася з нашим народом - стало серйозним фактором залякування для інших народів. Україна, ставши жертвою російської агресії, проявила політичну волю і заявила про право народів на самовизначення. Вона реально сприяє тому, щоб народи, які перебувають в колоніальній залежності від Росії, мали право на захист та звільнення від російського ярма. Ставлення України до чеченського питання і демонструє те, що настав момент, коли інші народи мають можливість звільнитись від колоніальної залежності Російської імперії", - вважає прем'єр.
- 18 жовтня Верховна Рада України визнала Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією.
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