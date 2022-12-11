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Головна війна з Росією Завдяки Україні з'явилась реальна можливість деокупації Ічкерії, - очільник уряду в екзилі Закаєв
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Завдяки Україні з'явилась реальна можливість деокупації Ічкерії, - очільник уряду в екзилі Закаєв

11 грудня, 2022 неділя
14:13
війна з Росією Ахмед Закаєв

Завдяки політичній волі керівництва України з'явилась реальна можливість домогтись деокупації Ічкерії - не тільки військовим шляхом, а й політичними методами

Про це в ефірі Еспресо заявив прем’єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія в екзилі Ахмед Закаєв.

"Сьогодні міністр оборони Чеченської республіки Ічкерія на постійній основі перебуває в Україні. Фактично, відбувається відродження чеченської армії в Україні. Саме завдяки політичній волі керівництва України, у нас з'явилась реальна можливість домогтись деокупації нашої країни. Не тільки військовим шляхом, а й політичними методами", - зазначив він.

На думку Закаєва, сам факт визнання Верховною Радою Ічкерії окупованою РФ вселяє надію не лише чеченському народу.

"Те, як жорстоко Росія розправлялася з нашим народом - стало серйозним фактором залякування для інших народів. Україна, ставши жертвою російської агресії, проявила політичну волю і заявила про право народів на самовизначення. Вона реально сприяє тому, щоб народи, які перебувають в колоніальній залежності від Росії, мали право на захист та звільнення від російського ярма. Ставлення України до чеченського питання і демонструє те, що настав момент, коли інші народи мають можливість звільнитись від колоніальної залежності Російської імперії", - вважає прем'єр.

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Україна
Росія
Чечня
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