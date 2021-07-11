Завдяки вам лунає "Ще не вмерла": Зеленський провів українських спортсменів на Олімпіаду-2020

Про це повідомляє Офіс президента.

Володимир Зеленський разом із Оленою Зеленською в неділю відвідав штаб-квартиру Національного олімпійського комітету України у Києві та зустрівся зі спортсменами, які представлятимуть нашу країну на Олімпійських іграх у Токіо.

"Хочу звернутися до вас Ваші Високоповажності. Тому що так звертаються в колі дипломатів і так спілкуються дипломати, консули й посли. Я переконаний, що ви – найкращі посли, які у нас є. Які дійсно представляють Україну за межами наших кордонів на високому рівні. Ви дійсно прославляєте нашу країну. Завдяки вам у Лондоні, Барселоні, в Пекіні й навіть у Сочі лунає "Ще не вмерла…" й піднімається вгору синьо-жовтий наш український прапор", – сказав Зеленський.

Він пообіцяв всією країною вболівати за наших спортсменів у Токіо.

"Ми всією країною будемо не просто тримати кулаки – ми будемо з вами постійно. Будемо за вас дуже сильно вболівати. Дуже шкода, що цього року через COVID-19 будуть порожні трибуни. Але я хочу, щоб ви уявляли, що на цих трибунах сидять тільки українці, які вболівають за вас", – сказав Зеленський.

Олімпіада-2020 відбуватимуться у Токіо з 23 липня до 8 серпня.

Нагадаємо, 7 липня було оприлюднено імена 158 українських спортсменів, які виступлять на літніх Олімпійських іграх у Токіо.

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