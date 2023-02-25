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Головна Кримінал Завербували через "Однокласники": На Донеччині спіймали ворожого інформатора

Завербували через "Однокласники": На Донеччині спіймали ворожого інформатора

25 лютого, 2023 субота
16:06
Кримінал

Служба безпеки затримала ще одного інформатора розвідувального підрозділу російської окупаційної армії у ході контрдиверсійних заходів на сході України

Про це повідомила Служба безпеки України 25 лютого.

Зазначається, що зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території Донецької області.

"Серед основних завдань поплічника ворога було розвідування місць базування підрозділів ЗСУ на Авдіївському напрямку. Саме за його координатами окупанти здійснювали артилерійські обстріли по бойових позиціях українських захисників", - йдеться у дописі.

Також додається, що контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час чергового сеансу зв’язку з "куратором".

Зазначається, що ворожим поплічником виявився мешканець Мирнограду, який раніше проходив строкову службу у лавах артилерійських підрозділів і мав відповідні навички та знання.

У поле зору російської воєнної розвідки потрапив через свою деструктивну активність у заборонених соцмережах, де поширював прокремлівські дописи.

"Після початку повномасштабного вторгнення представник розвідувального підрозділу окупаційних військ через "Однокласники" залучив правопорушника до збору інформації військового характеру на користь Москви", - зазначається у дописі.

Окрім коригування ворожого вогню, зловмисник за власною ініціативою збирав додаткові дані про переміщення військ, розташування поряд із цілями противника цивільних та інфраструктурних об’єктів, а також рекомендував куди саме бажано поцілити.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з агресором.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.

  • Раніше чотирьом колаборантам РФ призначили покарання від 8 до 12 років в'язниці: вони коригували обстріли шкіл і лікарень України та передавали загарбникам розвіддані про ЗСУ.
  • 24 лютого стало відомо, що Служба безпеки України викрила в Києві українського провайдера, який роздавав інтернет терористам у тимчасово окупованому Донецьку.
Суспільство
СБУ
війна з Росією
Донеччина
колаборанти
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