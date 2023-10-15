Завершився Варшавський міжнародний кінофестиваль: українські фільми здобули нагороди у двох конкурсах
За результатами 39-го Варшавського міжнародного кінофестивалю нагороду за найкращий повнометражний документальний фільм отримали режисери словацько-чесько-української копродукційної стрічки "Фотофобія", а фільм "БожеВільні" отримав спеціальну відзнаку у конкурсній програмі перших і других повнометражних робіт молодих режисерів "Competition 1-2"
Про це повідомляє Держкіно.
У рамках 39-го Варшавського міжнародного кінофестивалю, який цього року проходив з 5 по 15 жовтня, представили 9 українських фільмів, з них 3 створені за державної підтримки: "Дім за склом" — режисера Тараса Дроня (міжнародний конкурс), "БожеВільні" — режисера Дениса Тарасова (конкурс перших і других фільмів), "Залізні метелики" — режисера Романа Любого (конкурс документальних фільмів).
12 та 13 жовтня на фестивалі за участі знімальних груп відбулись світові прем’єри стрічок "Дім за склом" та "БожеВільні", а після показів глядачі могли поспілкуватись з режисерами, акторами та продюсерами фільмів.
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Переможці
Нагороду за найкращий повнометражний документальний фільм отримали режисери словацько-чесько-української копродукційної стрічки "Фотофобія" — режисерів Івана Остроховського і Павола Пекарчика.
"Стрічка "Фотофобія" розповідає про 12-річного Нікі, який з родиною живе на станції харківського метро. Тут вони ховаються від війни. Саме тому для сім'ї Нікі денне світло — синонім смертельної небезпеки, й хлопчику не дозволяють виходити назовні. Блукаючи покинутими вагонами й заповненими платформами, Нікі зустрічає 11-річну Віку, і перед ним відкривається новий світ. Коли їхній зв'язок зміцнюється, діти знову знаходять сміливість відчути сонце на своїх обличчях", - йдеться у повідомленні.
Дебютний фільм українського режисера Дениса Тарасова "БожеВільні", створений за підтримки Держкіно, отримав спеціальну відзнаку у конкурсній програмі перших і других повнометражних робіт молодих режисерів "Competition 1-2".
"БожеВільні" розповідає історію звичайної молодої людини, яка жила В СРСР в 70-ті роки ХХ сторіччя і яку запроторили до психіатричної лікарні через любов до, забороненої в ті часи, західної рок-музики.
Перелік усіх переможців Варшавського кінофестивалю можна знайти за посиланням.
Український день
12 жовтня у Варшаві відбувся "Український день" за участі радника-посланника посольства України в Польщі Романа Шепеляка, директора Варшавського кінофестивалю Стефана Лаудина, голови Держагентства України з питань кіно Марини Кудерчук та голови Ради з держпідтримки кінематографії в Україні Артема Колюбаєва, які обговорили поточний стан справ у кіноіндустрії в Україні, висловили подяку польським партерам за підтримку та вшанували пам’ять загиблих українських кінематографістів.
Також продюсер Сергій Лавренюк вперше презентував трейлер комедії про ставлення нашого суспільства до ЛГБТК(ІА+) спільноти Аркадія Непиталюка під назвою "Уроки толерантності".
Довідково. Варшавський міжнародний кінофестиваль (Warsaw Film Festival) - щорічний міжнародний кінофестиваль, організований у 1985 році. Він представляє нові фільми світового, європейського та польського кінематографа. З 2009 року Варшавський кінофестиваль рішенням Міжнародної федерації асоціацій кінопродюсерів долучено до групи найважливіших світових кінофестивалів, таких як фестивалі у Каннах, Венеції, Локарно, Сан-Себастьяні, Берліні чи Карлових Варах. Цьогоріч кінофестиваль тривав з 6 по 15 жовтня.
Фото: https://www.facebook.com/ukrainefilmagency
Фото: https://www.facebook.com/ukrainefilmagency
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