Завищували ціни у понад 8 разів: на Київщині викрили розкрадання 9 млн грн на медзакупівлях, перевіряють причетність нардепа
Співробітники БЕБ викрили службових осіб чотирьох медичних закладів у привласненні бюджетних коштів на суму 9 млн грн. До схеми може бути причетний нардеп
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
"Упродовж 2021-2023 років керівники цих медзакладів уклали низку договорів на купівлю фармацевтичної продукції з підконтрольною приватною компанією. Як встановили аналітики БЕБ, закупівельні ціни в окремих випадках були завищені у 8 і більше разів", - ідеться у повідомленні.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили тендерну документацію й оригінали та копії фінансово господарських документів. Їх направлено на експертизу.
"Наразі співробітники БЕБ встановлюють деталі схеми та перевіряють інформацію про причетність народного депутата України до координації дій вказаних осіб", - повідомили у БЕБ.
Відкрито провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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