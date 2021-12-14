Завод "Антонов" побудує для національної авіакомпанії UNA п'ять пасажирських літаків

Про це передає Укрінформ.



Генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв зазначив, що відповідно до меморандуму "Антонов" упродовж трьох років побудує п'ять пасажирських літаків Ан-158 на 99 місць. Перший літак планують збудувати за рік.



Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що безпосередні контракти із ДП "Антонов" підпишуть до кінця другого кварталу 2022 року.



"Коли ми планували українського національного перевізника - це для стимулювання нашої авіагалузі. Україна одна з небагатьох країн, яка вміє будувати літаки, має технології, виробництво, людей. Не вистачало лише державних замовлень. І зараз ми починаємо це робити для цивільної авіації", - сказав Кубраков.



Очільник відомства додав, що пасажирські літаки, збудовані в Україні, будуть використовувати на регіональних рейсах всередині країни та на міжнародних рейсах на короткі відстані.



Нагадаємо, 25 листопада Володимир Зеленський анонсував створення національного авіаперевізника й розкрив його назву.

1 грудня Зеленський повідомив, що авіаперевізник Ukranian National Airlines (UNA) почне виконувати перельоти у 2022 році.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb