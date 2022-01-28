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Заволоділи 131 млн грн: справу посадовців Одеської мерії скерували до суду

28 січня, 2022 п'ятниця
14:33

НАБУ та САП скерували до суду справу посадовців мерії Одеси щодо завдання збитків на 131 млн грн територіальній громаді міста

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Серед обвинувачених директор департаменту комунальної власності Одеської міськради - ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України; голова постійної комісії Одеської міськради - ч. ст. 191 КК України; керівник юридичного департаменту Одеської міськради - ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України; керівник та засновник комерційної структури (продавець нерухомості) - ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України; керівник та засновник однієї з комерційних компаній, задіяної у легалізації коштів - ч. 3 ст. 209 КК України; оцінювач майна - ч. 1 ст. 366 КК України).

У 2016 році міськарада викупила в комерційної структури нежитлову нерухомість площею понад 6 тис. кв. м, розташовану на земельній ділянці завбільшки 141 га. Завдяки цій ділянці, яка була в комунальній власності, збиралися збільшити площу для поховань на одеському кладовищі "Західне".

Ціну викупу визначили в понад 146 млн грн нібито за результатами незалежної оцінки. Однак за два роки потому експертиза, проведена державною спеціалізованою експертною установою в межах розслідування НАБУ та САП, встановила, що викуп будівель і споруд коштує близько 16 млн, а інформація, на підставі якої її визначили у 2016 році, є хибною.

Ті 146 млн грн, які у 2016 року отримала комерційна компанія від департаменту комунальної власності Одеської міськради як оплату за будівлі та споруди, її власники вивели та легалізували через низку суб’єктів господарювання.

15 травня 2020 року про підозру у причетності до вчинення злочину повідомили оцінювачу майна. 10 червня 2020 року про підозру повідомили трьом посадовцям Одеської міськради та засновнику приватної компанії (продавець нерухомості). У жовтні 2020 року детективи НАБУ завершили розслідування стосовно вищезазначених шістьох осіб.

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Одеська мерія
НАБУ
САП
заволодіння
Одеська міськрада
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