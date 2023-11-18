Заволоділи землями водного фонду Дніпропетровщини вартістю понад 1 млрд грн, щоб побудувати котеджі: шістьом учасникам злочинної організації оголосили підозру

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.



Зазначається, що злочинну організацію, до якої залучили підприємців, створили колишній голова Новомосковської районної державної адміністрації та двоє "кримінальних авторитетів".

Фото: Офіс генпрокурора

Вони розробили схему незаконного заволодіння 35 земельними ділянками водного фонду в Самарській затоці. Посадовець організував винесення незаконних розпоряджень щодо виділення вказаних земель у приватну власність. Інші учасники забезпечили оформлення майнових земельних прав на членів сім’ї та підконтрольних людей.

Фото: Офіс генпрокурора

Надалі підозрювані планували змінити цільове призначення земель та побудувати елітне котеджне містечко. Відповідно до офіційних даних Фонду держмайна, вартість 70 га захоплених земель перевищує 1 млрд грн.

Фото: Офіс генпрокурора

Пізніше шістьох учасників злочинної організації затримали.

Під час проведення 30 санкціонованих обшуків за місцями проживання затриманих у них вилучили документацію, яка підтверджує незаконну діяльність, зброю, грошові кошти в сумі понад $200 тис., €80 тис., мобільні телефони, елітні автомобілі та чорнові записи.

Фото: Офіс генпрокурора

Учасникам організації інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, легалізацію майна, створення, керівництво та участь у злочинній організації.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів - тримання під вартою.

Фото: Офіс генпрокурора

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.