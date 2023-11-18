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Головна Кримінал Заволоділи землями водного фонду Дніпропетровщини вартістю понад 1 млрд грн, щоб побудувати котеджі: шістьом учасникам злочинної організації оголосили підозру

Заволоділи землями водного фонду Дніпропетровщини вартістю понад 1 млрд грн, щоб побудувати котеджі: шістьом учасникам злочинної організації оголосили підозру

18 листопада, 2023 субота
11:22
Кримінал

У суботу, 18 листопада, у Дніпропетровській області правоохоронці затримали шістьох учасників злочинної організації, які незаконно захопили землі острова в Самарській затоці для забудови елітного котеджного містечка, завдавши збитків на понад мільярд грн

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що злочинну організацію, до якої залучили підприємців, створили колишній голова Новомосковської районної державної адміністрації та двоє "кримінальних авторитетів". 

Фото: Офіс генпрокурора

Вони розробили схему незаконного заволодіння 35 земельними ділянками водного фонду в Самарській затоці. Посадовець організував винесення незаконних розпоряджень щодо виділення вказаних земель у приватну власність. Інші учасники забезпечили оформлення майнових земельних прав на членів сім’ї та підконтрольних людей.

Фото: Офіс генпрокурора

Надалі підозрювані планували змінити цільове призначення земель та побудувати елітне котеджне містечко. Відповідно до офіційних даних Фонду держмайна, вартість 70 га захоплених земель перевищує 1 млрд грн. 

Фото: Офіс генпрокурора

Пізніше шістьох учасників злочинної організації затримали.

Під час проведення 30 санкціонованих обшуків за місцями проживання затриманих у них вилучили документацію, яка підтверджує незаконну діяльність, зброю, грошові кошти в сумі понад $200 тис., €80 тис., мобільні телефони, елітні автомобілі та чорнові записи. 

Фото: Офіс генпрокурора

Учасникам організації інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, легалізацію майна, створення, керівництво та участь у злочинній організації.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів - тримання під вартою.

Фото: Офіс генпрокурора

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Напередодні у різних областях України СБУ ліквідувала 5 схем для ухилянтів і затримала організаторів, які вимагали за свої послуги до $7 тис.
Україна
Дніпропетровщина
Офіс генпрокурора
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