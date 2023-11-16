Завозити й передавати окремі одиниці гумдопомоги одразу в окопи більше не вийде, - правозахисник Захаров

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Замість того, щоб об’єднати реєстр і створити державні механізми контролю, вони беруть та обрізають величезну кількість гуманітарної допомоги, яка йде до України. Наші партнери, західні фонди кажуть: ми просто не будемо відправляти ,якщо вам не треба, то і нам, ми не будемо за цим законом більше завозити гуманітарну допомогу до України. Так само, наприклад, наш благодійний фонд не зможе величезну кількість гуманітарної допомоги завозити, як раніше. Буде тільки якась велика гуманітарна допомога окремі замовлення, де Україна робить запит і ми завозимо якусь партію, а так щоби завозити по одній позиції й передавати конкретно військовослужбовцям, так більше не вийде", - пояснив волонтер.

Захаров підкреслив, що також особисто військовим не вийде завозити автівки, аптечки, турнікети, одяг, дрони, як раніше.

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"Тільки на військову частину та масово. Тобто цей законопроєкт розрахований лише на великі благодійні фонди, які працюють не на окопи, а на Міністерство оборони, коротко кажучи", - розповів директор БФ "Людина і право".

За його даними, середні за розміром благодійні фонди, так само як і маленькі згідно із цим законопроєктом не зможуть працювати.

Що передувало

З 1 грудня всі, хто хочуть отримати гуманітарний вантаж повинні зареєструватися в електронній системі.

Якщо зміни запрацюють, виникне проблема, зокрема, із ввезенням в Україну автомобілів.

Громадські організації звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням змін до нових правил ввезення гуманітарки