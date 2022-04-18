Завжди були українофобами: Маркевич жорстко висловився про відмову Суркісів відпустити динамівців до збірної України

Про це повідомляє FanDay.

За словами Маркевича, він шокований відмовою Суркісів відпустити наприкінці квітня гравців "Динамо" до збірної України для підготовки до вирішальних відбіркових матчів чемпіонату світу-2022.

"Навіть не міг очікувати, що таке може статися. Я шокований. Я вважаю, що це свавілля з боку "Динамо" і його треба припиняти. Суркіси завжди були українофобами, а зараз це навіть не обговорюється. Я воював із ними все життя, тепер вони повністю розкрилися", - обурився Маркевич.

Він додав, що футболісти "Динамо" повинні в цій ситуації діяти самостійно та приєднатися до національної команди. .

"Також я не розумію, чому мовчать футболісти. Чому вони не скажуть, що хочуть поїхати до збірної? Вони мають виступити та сказати: "29 квітня ми їдемо до збірної! Не бажаєте нас відпускати — ми поїдемо самі!". Футболісти мають вирішувати, а не Суркіси та Луческу. Я закликаю футболістів "Динамо" все кидати та їхати до збірної, якщо вони справді люблять Україну та хочуть поїхати на чемпіонат світу!", - сказав Маркевич.

На його переконання, братам Суркісам взагалі не можна дозволяти повертатися до України.

"Якщо ми дозволимо їм повернутися, тоді ми нічого не варті. Це буде повний маразм", – переконаний Маркевич.

Збірна України розпочне тренувальний збір перед вирішальним етапом кваліфікації ЧС-2022 29 квітня у Словенії. У травні національна команда планує зіграти кілька товариських матчів. "Динамо" погоджується відпустити гравців лише 23 травня.

1 червня на команду Олександра Петракова чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться гра проти Уельсу.

17 квітня стало відомо, що "Динамо" відмовилося відпускати своїх футболістів до збірної України для підготовки до стикового матчу чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії раніше 23 травня.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що київський клуб відмовився відпускати футболістів до збірної України у квітні за рекомендацією головного тренера Мірчі Луческу

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