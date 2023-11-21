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"Завжди перші - це життєвий принцип": Залужний привітав Десантно-штурмові війська з професійним святом

21 листопада, 2023 вiвторок
10:41
Суспільство Залужний

У вівторок, 21 листопада, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний привітав українських військових з Десантно-штурмових військ ЗСУ із їхнім професійним святом

Про це він написав у телеграм.

"Українські десантники - завжди перші, і це не просто слова чи гасло. Це життєвий принцип", - зазначив Залужний.

Він наголосив, що український десант завжди перебуває на найскладніших відтинках фронту. 

"Схиляю голову у пошані й пам’яті за кожним десантником, який поклав життя за Україну, за нашу гідність і свободу у боротьбі з російськими окупантами! Пишаюся непереможними лицарями Архістратига Михаїла! Мужні і мудрі, шляхетні та відважні - це про еліту Збройних Сил України - український десант!" - написав головнокомандувач ЗСУ.

  • Крім того, цього дня в Україні відзначають ще одне державне свято – День Гідності та Свободи: 10 років тому українці вийшли на Євромайдан.
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Валерій Залужний
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