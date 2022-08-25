Заява Шойгу щодо сповільнення наступу говорить про певне вичерпання наступальних можливостей росіян, але це не означає перелом на лінії фронту, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що у росіян обмежена кількість ракет для завдавання гарантованих ударів, тому вони поки їх не застосовують, відкладаючи на більш нагальні періоди бойових дій
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Кількість повітряних атак 24 серпня була значна, починаючи з 6 і до 13 по кожній області, що заважало нам святкувати День Незалежності. Якщо говорити про ракетні удари, то крилаті ракети з великою дальністю, які повільно летять, ми навчилися збивати. Фактично, у росіян ракет для завдавання гарантованих ударів, як "Кинджал" та інші, обмежена кількість, тому вони їх не застосовували, відкладаючи на більш нагальні періоди бойових дій",- пояснив військовий аналітик.
Сергій Згурець зауважив, що ризики ракетних ударів з боку противника зберігаються.
"Також 24 серпня пролунала заява Шойгу щодо сповільнення наступу і, я думаю, що інтегрально можна говорити про певне вичерпання наступальних можливостей РФ, хоча це не означає, що перелом на лінії фронту повністю забезпечений. Будемо сподіватися, що наш потенціал буде посилюватися, і це дозволить у найближчій перспективі говорити про перелом на лінії фронту", - зазначив Згурець.
- 24 серпня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія свідомо уповільнює темпи наступу в Україні, аби "уникнути жертв серед мирного населення".
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