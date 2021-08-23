Заява Зеленського ніби на Кримській платформі Росію вперше визнано окупантом - неправда, - Єлісєєв

Про це український дипломат, ексзаступник міністра закордонних справ Костянтин Єлісєв заявив у Twitter.



"Заява Зеленського про те, що у декларації Кримської платформи Росію було вперше на міжн рівні визнано державою-окупантом - відверта НЕПРАВДА!" - написав Єлісєєв у соцмережі.



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Дипломат пояснив, що вперше РФ було названо агресором у резолюції Генеральної асамблеї ООН, ухваленій 19 грудня 2016 року на 71-й сесії міжнародного органу.



Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що підписаний 23 серпня на саміті документ вперше на міжнародному рівні визнає РФ агесором.



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"У нас є схвалена всіма учасниками декларація Кримської платформи, вона чітко фіксує невизнання незаконної анексії Криму Росією. Вперше на міжнародному рівні РФ визнали державою-окупантом", - заявив президент.



"Кримська платформа" - дипломатична ініціатива України, що передбачає механізм для захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова. 45 країн та міжнародних організацій були представлені на саміті, зокрема присутніми були 10 президентів та 4 очільники уряду. На "Кримській плафтормі" були і представники усіх членів НАТО та ЄС.



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