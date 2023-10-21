Заяви ЄС та США визначають новий підхід Штатів та Західного світу щодо допомоги Україні, - дипломат Щербак

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Ми з вами переживаємо переломний момент в історії, ми прекрасно розуміємо, що від того, як закінчиться ця війна між Росією й Україною, а також терористичний акт ХАМАСУ проти Ізраїлю, великою мірою залежить подальша доля не тільки України і Європи, а й всього світу", - зазначив він.

Дипломат зауважив, що Байден поставив на одну дошку кривавих терористів ХАМАСУ й агресора Путіна й це має значення не тільки моральне, а й політичне.

"Але я подумав далі, коли почав глибше роздумувати над цією ситуацією, що таким чином, мені здається, що Байден фактично визначив Україну також як найближчим союзником США, нечлен НАТО, яким є Ізраїль від самого початку. І мені здається, що це теж має важливе значення. Поки це, на мій погляд, це фактичне визнання статусу сьогоднішньої України, але й не виключено, що буде і юридичне. А я розумію, що найкращим статусом було б для нас членство в НАТО і такий статус є дуже важливим для нашої безпеки", - наголосив Щербак.

Він зазначив, що для України головне - це бюджетне звернення до Конгресу, аби Конгрес призначив понад 100 млрд доларів допомоги для України, для Ізраїлю, для Тайваню та побудови стіни між Мексикою та США.

"Я думаю, що ця промова і сьогоднішня заява Саміту ЄС та США доповнюють у дуже важливих компонентах одна одну, і фактично визначають новий підхід, можливо новий пакет допомоги й фіксують момент вибору США та Західного світу щодо України і щодо того, що ми повинні перемогти, а вони - надати нам всіляку повноцінну допомогу", - зазначив дипломат.