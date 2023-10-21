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Заяви ЄС та США визначають новий підхід Штатів та Західного світу щодо допомоги Україні, - дипломат Щербак

21 жовтня, 2023 субота
21:27
Світ Джозеф Байден, саміт НАТО

Дипломат, громадський діяч, письменник, колишній Посол України в Ізраїлі, США, Канаді Юрій Щербак вважає, що заяви на саміті ЄС-США визначають новий підхід Штатів та Західного світу щодо допомоги Україні

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Ми з вами переживаємо переломний момент в історії, ми прекрасно розуміємо, що від того, як закінчиться ця війна між Росією й Україною, а також терористичний акт ХАМАСУ проти Ізраїлю, великою мірою залежить подальша доля не тільки України і Європи, а й всього світу", - зазначив він.

Дипломат зауважив, що Байден поставив на одну дошку кривавих терористів ХАМАСУ й агресора Путіна й це має значення не тільки моральне, а й політичне.

"Але я подумав далі, коли почав глибше роздумувати над цією ситуацією, що таким  чином, мені здається, що Байден фактично визначив Україну також як найближчим союзником США, нечлен НАТО, яким є Ізраїль від самого початку. І мені здається, що це теж має важливе значення. Поки це, на мій погляд, це фактичне визнання статусу сьогоднішньої України, але й не виключено, що буде і юридичне. А я розумію, що найкращим статусом було б для нас членство в НАТО і такий статус є дуже важливим для нашої безпеки", - наголосив Щербак.

Він зазначив, що для України головне -  це бюджетне звернення до Конгресу, аби Конгрес призначив понад 100 млрд доларів допомоги для України, для Ізраїлю, для Тайваню та побудови стіни між Мексикою та США.

"Я думаю, що ця промова і сьогоднішня заява Саміту ЄС та США доповнюють у дуже важливих компонентах одна одну, і фактично визначають новий підхід, можливо новий пакет допомоги й фіксують момент вибору США та Західного світу щодо України і щодо того, що ми повинні перемогти, а вони - надати нам всіляку повноцінну допомогу", - зазначив дипломат.

  • 20 жовтня Байден виступив із промовою стосовно війни в Україні та Ізраїлі. При цьому він порівняв російського диктатора Володимира Путіна з ХАМАСом.
  • Через декілька годин Адміністрація Білого дому подала запит до Конгресу про екстрене фінансування на суму понад 100 млрд доларів для підтримки Ізраїлю та України. Більшість коштів – 61 млрд доларів – виділяється для України.
  • 20 жовтня президент США Джо Байден, підіймаючись по сходах у літак, ствердно відповів на запитання репортера про те, чи варто Ізраїлю відкласти наземне вторгнення в сектор Гази.
ЄС
Володимир Путін
Ізраїль
Мексика
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Війна з Росією
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Військові новини
допомога Україні
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Світ про Україну
Війна в Ізраїлі
Хамас
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