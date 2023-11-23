"Заяви Зеленського про третій Майдан зроблені не випадково": добірка фейків і маніпуляцій РФ за 22 листопада
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 22 листопада
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 22 листопада росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Російський диктатор В. Путін заявив, що "війна в Україні не може не приголомшувати, але переворот в Україні та винищення цивільного населення там і в Палестині хіба не вражає?".
Дезінформація: Заступник глави МЗС РФ О. Грушко заявив: "Україну перетворювали на анти-росію і використовували як інструмент у гібридній війні з метою завдати нашій країні "стратегічної поразки".
Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Заяви Зеленського про третій Майдан були зроблені не випадково, всі чудово розуміють, хто його організовуватиме, і це явно не Росія".
- Мережею також ширяться фейкові новини, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пропонує створити армію солдатів-роботів.
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