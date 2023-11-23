"Заяви Зеленського про третій Майдан зроблені не випадково": добірка фейків і маніпуляцій РФ за 22 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 22 листопада росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Російський диктатор В. Путін заявив, що "війна в Україні не може не приголомшувати, але переворот в Україні та винищення цивільного населення там і в Палестині хіба не вражає?".

Дезінформація: Заступник глави МЗС РФ О. Грушко заявив: "Україну перетворювали на анти-росію і використовували як інструмент у гібридній війні з метою завдати нашій країні "стратегічної поразки".

Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Заяви Зеленського про третій Майдан були зроблені не випадково, всі чудово розуміють, хто його організовуватиме, і це явно не Росія".