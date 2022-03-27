Зазомбована і вірить пропаганді: Найкращий бомбардир ЧС з футболу порвав стосунки з першою дружиною через війну в Україні

Про це Саленко розповів у інтерв'ю FanDay.

За словами форварда, який у 1994 році забив за збірну Росії 6 голів на чемпіонаті світу та став найкращим бомбардиром турніру, а зараз мешкає у Києві, він припинив спілкуватися зі своєю колишньою дружиною, яка зазомбована кремлівською пропагандою.

"У мене сімейна ситуація, скажімо, нестандартна. Я народився і значну частину життя прожив у Росії. Там у мене перша дружина та син. Першу дружину я вже послав куди подалі: вона зазомбована і вірить кремлівській пропаганді", - розповів Саленко.

За його словами, у Росії багато людей просто бояться висловити свою справжню позицію.

"Насправді, там, у РФ, не така повальна підтримка війни, як то кажуть. Багато людей вдають, що підтримують. Або мовчать. Бо бояться. Кілька днів тому розмовляв із дитячими тренерами "Зеніту". Вони кажуть, що проти війни, але не можуть собі дозволити це сказати вголос. У кращому разі – втратять роботу. Це у кращому випадку", - переконаний Саленко, який є вихованцем "Зеніту", а у 1989 - 1992 роках грав за київське "Динамо".

Нагадаємо, 26 березня олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко заявив, що росіянин Ілля Буров був шокований, коли дізнався правду про війну в Україні.

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