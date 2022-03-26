Олімпійський чемпіон Абраменко розповів, як російський спортсмен відреагував на правду про війну в Україні
Олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко заявив, що росіянин Ілля Буров був шокований, коли дізнався правду про війну в Україні
Про це повідомляє FanDay.net.
За його словами, Буров був вражений розповіддю Абраменка про російську агресію проти України.
"Він писав мені, питав що в нас відбувається, я йому розповів все як є. Він був у шоці від того, що я йому розповів, адже їм по ТБ показують зовсім іншу картинку", - сказав Абраменко.
На його думку, російські спортсмени не висловлюються проти війни в Україні, оскільки вірять пропаганді, або бояться покарання за свою позицію.
"Думаю, що всі російські спортсмени, які мовчать про ситуацію в Україні, або вірять пропаганді, яка у них йде по телебаченню, або бояться відповідальності за свої висловлювання на цю тему", - зазначив Абраменко, який є олімпійським чемпіоном з лижної акробатики 2018 року та срібним медалістом Ігор-2022.
Ілля Буров на Олімпійських іграх 2018 та 2022 років вигравав бронзу.
- Нагадаємо, 16 лютого Олександр Абраменко приніс збірній Україні у лижній акробатиці єдину нагороду на Олімпійських іграх у Пекіні.
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