Зберігав у комірці супермаркета: житель Херсона планував продати гранати в Одесі

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.



За даними правоохоронців, 39-річний житель Херсона приїхав до Одеси, щоб продати п'ять гранат.

Дві з них він сховав у камері схову одного з супермаркетів, три - в орендованій квартирі.



Підозрілу сумку з боєприпасами виявили співробітники супермаркету і повідомили в поліцію. Правоохоронці в ході огляду виявили дві гранати РГД - 5 із запалами до них. Їх власника вдалося встановити протягом доби.



Під час обшуку в орендованій квартирі, де зупинився чоловік, правоохоронці виявили ще три гранати. Поліція встановлює обставини події і походження гранат.



Жителю Херсона повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України. Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb