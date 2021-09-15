Зберігав у комірці супермаркета: житель Херсона планував продати гранати в Одесі
В Одесі затримали жителя Херсона, який приїхав до міста, аби продати п'ять гранат
Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.
За даними правоохоронців, 39-річний житель Херсона приїхав до Одеси, щоб продати п'ять гранат.
Дві з них він сховав у камері схову одного з супермаркетів, три - в орендованій квартирі.
Підозрілу сумку з боєприпасами виявили співробітники супермаркету і повідомили в поліцію. Правоохоронці в ході огляду виявили дві гранати РГД - 5 із запалами до них. Їх власника вдалося встановити протягом доби.
Під час обшуку в орендованій квартирі, де зупинився чоловік, правоохоронці виявили ще три гранати. Поліція встановлює обставини події і походження гранат.
Жителю Херсона повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України. Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.
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