Про це розповів президент Асоціації українських банків Андрій Дубас в етері Еспресо.

"З приводу збільшення частки держави в банківському секторі. Я не погоджуюся, що в сьогоднішніх умовах це проблема. Ми в умовах воєнного стану опинились у дуже складній ситуації", - зауважив він.

Андрій Дубас пояснив, що в Україні є багато професійних і надійних іноземних банків, але під час війни їхні материнські структури ухвалили адекватне рішення зупинити кредитних ліній і питань щодо розвитку української економіки. Водночас державні Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк і Укрексімбанк цього не зробили.

"Якщо б у нас в Україні не було державних банків, банків з українським капіталом, я не знаю, де могла б опинитися наша економіка в питанні кредитування, стимулювання в умовах воєнного часу", - наголосив експерт.