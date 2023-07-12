Збільшення кількості державних банків не є проблемою, - президент Асоціації українських банків Дубас
Зростання частки держави в банківській галузі не є проблемою під час воєнного стану
Про це розповів президент Асоціації українських банків Андрій Дубас в етері Еспресо.
"З приводу збільшення частки держави в банківському секторі. Я не погоджуюся, що в сьогоднішніх умовах це проблема. Ми в умовах воєнного стану опинились у дуже складній ситуації", - зауважив він.
Андрій Дубас пояснив, що в Україні є багато професійних і надійних іноземних банків, але під час війни їхні материнські структури ухвалили адекватне рішення зупинити кредитних ліній і питань щодо розвитку української економіки. Водночас державні Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк і Укрексімбанк цього не зробили.
"Якщо б у нас в Україні не було державних банків, банків з українським капіталом, я не знаю, де могла б опинитися наша економіка в питанні кредитування, стимулювання в умовах воєнного часу", - наголосив експерт.
- 29 червня ПриватБанк виграв справу про законність націоналізації.
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