Збір коштів на авто для підрозділу, де служить журналіст Еспресо та рації для президентської бригади

Наш друг-колега-журналіст "Еспресо" Віталій Бакуменко зараз захищає Україну. Підрозділу, де він служить, потрібен автомобіль. Ми навмисне не повідомляємо подробиці про їх розташування аби не робити ворогові послуги.

Також військовим з окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького необхідні рації.

Такі потреби нині мають чи не всі армійці. Бо пересуватися, виконувати поставлені перед ними завдання неможливо без транспортних засобів. Так само нашим захисникам потрібен і надійний зв’язок.

Тож, наша ціль - 500 000 гривень.

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