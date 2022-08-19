Збирали розвіддані для ФСБ поблизу Краматорська: СБУ на Донеччині затримала двох російських агентів
Служба безпеки України затримала росіянина, якого ФСБ перекинула в Україну для збору розвідувальних даних поблизу Краматорська
Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.
"У ході контрдиверсійної "зачистки" прифронтових районів на сході нашої держави співробітники Служби безпеки затримали двох російських агентів", - йдеться в повідомленні.
Одного з ворожих агентів, громадянина РФ, який 5 років тому проходив строкову службу у Костромі, викрили на території Дружківки.
"Серед них - громадянин рф, який ще 5 років тому проходив строкову службу у Костромі. Його ФСБ перекинула в Україну для проведення розвідувально-підривної діяльності під виглядом мирного мешканця Донеччини", - повідомляє СБУ.
Іншого агента контррозвідка СБУ викрила в місті Білицьке Донецької області. Він "звітував" окупантам щодо маршрутів переміщення військової техніки ЗСУ у прифронтових районах.
Наразі обом затриманим повідомлено про підозри у вчиненні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- Контррозвідка Служби безпеки України викрила і затримала агента російської ФСБ, який розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони України поблизу південного фронту.
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