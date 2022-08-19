Збирали розвіддані для ФСБ поблизу Краматорська: СБУ на Донеччині затримала двох російських агентів

Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

"У ході контрдиверсійної "зачистки" прифронтових районів на сході нашої держави співробітники Служби безпеки затримали двох російських агентів", - йдеться в повідомленні.

Одного з ворожих агентів, громадянина РФ, який 5 років тому проходив строкову службу у Костромі, викрили на території Дружківки.

"Серед них - громадянин рф, який ще 5 років тому проходив строкову службу у Костромі. Його ФСБ перекинула в Україну для проведення розвідувально-підривної діяльності під виглядом мирного мешканця Донеччини", - повідомляє СБУ.

Іншого агента контррозвідка СБУ викрила в місті Білицьке Донецької області. Він "звітував" окупантам щодо маршрутів переміщення військової техніки ЗСУ у прифронтових районах.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозри у вчиненні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Контррозвідка Служби безпеки України викрила і затримала агента російської ФСБ, який розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони України поблизу південного фронту.

19 серпня СБУ повідомила про те, що спецслужби РФ намагалися завербувати жителя Луганська, який через повномасштабне вторгнення РФ в Україну переїхав в Івано-Франківськ.

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