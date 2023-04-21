Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що зловмисник розвідував можливі бойові позиції реактивних артилерійських систем M142 HIMARS та місця дислокації складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами ЗСУ. Крім того, за вказівкою ворога, він намагався здобути мапи мінних полів, створених Силами оборони на підступах до Києва і на території Чернігівщини, а також у прифронтових районах сходу України.

"Зловмисником виявився місцевий діючий адвокат, який раніше працював у прокуратурі і внаслідок неуспішного проходження атестації був звільнений з цієї структури у 2021 році. Згодом він був завербований російською спецслужбою для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України", - ідеться у повідомленні.

Російський агент підшукував інформаторів, яким пропонував високу грошову винагороду за передачу секретних відомостей. Розвідінформація потрібна була окупантам для здійснення повітряного удару по підрозділах українських військ, а також для створення власної карти українських укріплень.

У відомстві зазначили, що співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російського агента, задокументували злочинні дії і затримали під час передачі йому імітаційних координат базування HIMARS.

У ході розслідування встановлено, що фігурант також налагодив схему нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку. До оборудки він залучив декількох спільників, які пропонували своїм клієнтам фіктивні документи для втечі за межі України.

Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у виді тримання під вартою.