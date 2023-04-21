За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав колаборант

Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

Зазначається, що саме за його "наводкою" окупанти намагалися вдарити по інфраструктурі регіону на початку літа минулого року. Втім, українські сили протиповітряної оборони збили всі ворожі ракети.

Додається, що співробітники військової контррозвідки СБУ затримали фігуранта під час контрдиверсійних заходів на території області.

За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 15 років ув’язнення.

"За даними слідства, зловмисником є мешканець Марганця, який у березні минулого року вийшов на волю з виправної колонії, де відбував покарання за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Після цього він почав приховано збирати інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що насамперед він намагався виявити позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300.

Додається, що отримані відомості він передавав своєму сину, який входив до складу російських окупаційних угруповань і брав участь в обстрілах населених пунктів на Ізюмському напрямку.

Для комунікації із сином зрадник використовував один із месенджерів.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Його засуджено до 15 років позбавлення волі. Зважаючи, що фігурант має три роки непогашеної судимості, загалом він проведе за ґратами 18 років.