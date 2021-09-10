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Збирав розвіддані на Житомирщині: засуджено агента ФСБ РФ до 8 років позбавлення волі

10 вересня, 2021 п'ятниця
18:09
Кримінал суд

Вироком Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області до 8 років позбавлення волі засуджено агента ФСБ РФ, затриманого співробітниками контррозвідки СБУ у квітні цього року

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Засуджений визнав факт співпраці з ФСБ РФ та надав свідчення, які підтверджують проведення російською спецслужбою розвідувально-підривної діяльності проти України.

За даними досудового розслідування, 22-річний мешканець Житомирської області був завербований іноземною спецслужбою та здійснював збір розвідувальних даних стосовно військових частин регіону.

Вказується, що зловмисник:

  • проводив відеозйомку об’єктів підрозділів Сил спеціальних операцій ЗС України на території Житомирської області;
  • підготував детальні схеми територій військових частин із зазначенням місця знаходження контрольно-пропускних пунктів, паркування транспортних засобів тощо.
  • Окремим завданням від ФСБ РФ було встановлення персональної інформації про представників керівного та особового складу підрозділу ССО.

Зокрема, йдеться про місця їх проживання, вивчення їхнього способу життя, дані про їх персональний автотранспорт, маршрути пересування тощо.

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розвідка
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