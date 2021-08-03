Збірна Бразилії з футболу вийшла до фіналу Олімпіади-2020
Чоловіча збірна Бразилії з футболу перемогла у серії післяматчевих пенальті Мексику та вийшла до фіналу Олімпійських ігор у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі олімпійського футбольного турніру між Бразилією та Мексикою в Касимі команди у основний та додатковий час визначити переможця не змогли.
В серії одинадцятиметрових точнішими виявилися бразильці. Свої удари реалізували Дані Алвес, Габріель Мартінеллі, Бруно Гімарайнш та Рейніер. У мексиканців не змогли вразити ворота Едуардо Агірре та Хоан Васкес, забив лише Карлос Родрігес. Бразилія виграла по пенальті 4:1 та вийшла до фіналу.
Суперник бразильців визначиться сьогодні у грі між Іспанією та Японією.
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Нагадаємо, 28 липня збірна Німеччини з футболу не змогла подолати груповий раунд на Олімпійських іграх у Токіо.
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