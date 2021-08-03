Збірна Бразилії з футболу вийшла до фіналу Олімпіади-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У півфіналі олімпійського футбольного турніру між Бразилією та Мексикою в Касимі команди у основний та додатковий час визначити переможця не змогли.

В серії одинадцятиметрових точнішими виявилися бразильці. Свої удари реалізували Дані Алвес, Габріель Мартінеллі, Бруно Гімарайнш та Рейніер. У мексиканців не змогли вразити ворота Едуардо Агірре та Хоан Васкес, забив лише Карлос Родрігес. Бразилія виграла по пенальті 4:1 та вийшла до фіналу.

Суперник бразильців визначиться сьогодні у грі між Іспанією та Японією.

Нагадаємо, 28 липня збірна Німеччини з футболу не змогла подолати груповий раунд на Олімпійських іграх у Токіо.

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