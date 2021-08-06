Збірна Мексики перемогла Японію у матчі за третє місце на футбольному турнірі Олімпіади-2020
У матчі за третє місце футбольного турніру Олімпіади-2020 збірна Мексики впевнено обіграла Японію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В олімпійському турнірі стартували 16 збірних, які були розбиті на 4 групи. У плей-офф вийшли по дві найкращі команди з кожної групи.
У матчі за третє місце Японія, господарі Олімпіади, програли Мексиці. Мексиканці зуміли забити супернику три м'ячі. Авторами голів стали Себастьян Кордова, Хоан Васкес і Алексіс Вега.
Японія зуміла забити лише один гол, на 78-й хвилині, коли рахунок був 3:0. Автором став Каору Мітома.
У фінальному матчі зійдуться Бразилія та Іспанія. Зустріч відбудеться завтра. Початок о 14:30.
Олімпіада-2020
Матч за третє місце
6 серпня
Мексика - Японія 3:1
Голи: Кордова, 13, Васкес, 22, Вега, 58 - Каору, 78
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