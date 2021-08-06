Збірна Мексики перемогла Японію у матчі за третє місце на футбольному турнірі Олімпіади-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



В олімпійському турнірі стартували 16 збірних, які були розбиті на 4 групи. У плей-офф вийшли по дві найкращі команди з кожної групи.



У матчі за третє місце Японія, господарі Олімпіади, програли Мексиці. Мексиканці зуміли забити супернику три м'ячі. Авторами голів стали Себастьян Кордова, Хоан Васкес і Алексіс Вега.



Японія зуміла забити лише один гол, на 78-й хвилині, коли рахунок був 3:0. Автором став Каору Мітома.



У фінальному матчі зійдуться Бразилія та Іспанія. Зустріч відбудеться завтра. Початок о 14:30.



Олімпіада-2020



Матч за третє місце



6 серпня



Мексика - Японія 3:1



Голи: Кордова, 13, Васкес, 22, Вега, 58 - Каору, 78