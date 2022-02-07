Збірна олімпійського комітету Росії проігнорувала регламент і ледь не зірвала матч на Олімпіаді, довелось грати у масках

Про це повідомляє xSport.



Міжнародна федерація хокею в ході олімпійського турніру внесла зміни до регламенту здачі тестів на коронавірус. Тепер для матчів, які проходять у першу половину дня, потрібно було складати тест на COVID-19 о 5:00 ранку.



Збірна олімпійського комітету Росії проігнорувала поправки до регламенту та здала тест о 8:00, після сніданку. Після цього хокеїсти відправились на арену, де представник Федерації відмовився допустити їх до матчу.



Сторони розпочали тривалі переговори, після чого розпочались розгляди справи. Все ж, було вирішено дотримуватися регламенту Міжнародного олімпійського комітету та росіянок допустили до гри.



Матч закінчився розгромною перемогою Канади над росіянками - 6:1. Обидві команди провели гру в масках.

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