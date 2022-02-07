Збірна олімпійського комітету Росії проігнорувала регламент і ледь не зірвала матч на Олімпіаді, довелось грати у масках
Збірна олімпійського комітету Росії з хокею ледь не зірвала матч проти Канади на Олімпіаді-2022 у Пекіні
Про це повідомляє xSport.
Міжнародна федерація хокею в ході олімпійського турніру внесла зміни до регламенту здачі тестів на коронавірус. Тепер для матчів, які проходять у першу половину дня, потрібно було складати тест на COVID-19 о 5:00 ранку.
Збірна олімпійського комітету Росії проігнорувала поправки до регламенту та здала тест о 8:00, після сніданку. Після цього хокеїсти відправились на арену, де представник Федерації відмовився допустити їх до матчу.
Сторони розпочали тривалі переговори, після чого розпочались розгляди справи. Все ж, було вирішено дотримуватися регламенту Міжнародного олімпійського комітету та росіянок допустили до гри.
Матч закінчився розгромною перемогою Канади над росіянками - 6:1. Обидві команди провели гру в масках.
- Нагадаємо, 6 лютого збірна України посіла десяте місце на Олімпійських іграх у Пекіні в командному турнірі з фігурного катання.
- Також у неділю українські лижники Олексій Красовський та Руслан Перехода достроково припинили боротьбу в скіатлоні через відставання від лідера на коло.
- 7 лютого українка Анастасія Шепіленко кваліфікувалася у фінальний заїзд жіночого гігантського слалому на Олімпіаді-2022 у Пекіні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.96
Купівля 27.96Продаж 28.27
-
EUR
Купівля 31.89Продаж 32.38
- Актуальне
- Важливе