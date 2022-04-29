Збірна України дізналась першого суперника у підготовці до відбору на ЧС-2022: гратимемо з німецькою "Борусією"

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.



Збірна України і "Борусія М" проведуть матч 11 травня. Гра, час початку якої буде узгоджено пізніше, відбудеться на клубному стадіоні "Борусія Парк", яка вміщує 54 тис. глядачів. Українські вболівальники зможуть відвідати матч безкоштовно.

Довідка від УАФ:



"Борусія" з Менхенгладбаха є одним із найтитулованіших клубів Німеччини. DieFohlen (українською — "Жеребці") п’ять разів здобували титул чемпіонів Німеччини, тричі вигравали Кубок Німеччини і двічі — Кубок УЄФА. Клуб налічує понад 37 тис. офіційних членів і є шостим за величиною зареєстрованим спортивним об'єднанням у Німеччині.



"Борусія Парк" зведена 2004 року, вона стала прототипом "Дніпро-Арени", яку збудували на чотири роки пізніше. Ще один цікавий збіг — як і стадіон у Дніпрі, її родич у Менхенгладбаху не був вибраний як арена чемпіонату Європи, який у 2024 році пройде в Німеччині. Водночас "Борусія М" є одним із найвідвідуваніших клубів Європи.







На початку літа збірна України зіграє вирішальні матчі відбіркового турніру чемпіонату світу - 2022. 1 червня українці зустрінуться у Глазго з шотландцями.



Переможець цієї гри 5 червня посперечається за путівку на чемпіонат світу з Уельсом.



Українці почнуть готуватися до цих матчів 2 травня в тренувальному центрі Асоціації футболу Словенії неподалік Любляни.

19 квітня стало відомо, що футболісти київського "Динамо" приєднаються до збірної України для підготовки до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату світу - 2022 3 травня.

Футболіст "Аталанти" Руслан Малиновський травмувався у грі чемпіонату Італії та ризикує пропустити відбірковий матч збірної України проти Шотландії.

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