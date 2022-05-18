Збірна України - Рієка (Хорватія). Футбольна LIVE - студія перед благодійним матчем Stop War
18 травня о 18:00 Андрій Малиновський та Олександр Ващук проведуть на Youtube-каналі Espreso.TV студію перед грою Рієка - Збірна України
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