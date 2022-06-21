Збірна України стала віцечемпіоном Європи з фехтування
Чоловіча збірна України здобула срібні медалі чемпіонату Європи у командних змаганнях з фехтування на шпагах
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Анталії (Туреччина) Андрій Ягодка, Юрій Цап та Василь Гумен у 1/8 фіналу перемогли Іспанію - 45:33. У чвертьфіналі наші шпажисти позбавили титулу чинних чемпіонів Європи з Німеччини - 45:44. У півфіналі українці вирвали перемогу в Туреччини - 45:43.
У фіналу українські фехтувальники поступилися бронзовими призерами Олімпіади-2020 з Угорщини - 39:45.
Таким чином, збірна України повторила своє найвище досягнення на ЧЄ та вдруге в історії здобула срібло в чоловічому командному турнірі шпажистів. Вперше це сталося у 2010 році.
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19 червня Влада Харькова здобула золото в індивідуальних змаганнях шпажисток та принесла Україні першу нагороду ЧЄ-2022.
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