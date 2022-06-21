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Збірна України стала віцечемпіоном Європи з фехтування

21 червня, 2022 вiвторок
08:26
Спорт Андрій Ягодка

Чоловіча збірна України здобула срібні медалі чемпіонату Європи у командних змаганнях з фехтування на шпагах

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У Анталії (Туреччина) Андрій Ягодка, Юрій Цап та Василь Гумен у 1/8 фіналу перемогли Іспанію - 45:33. У чвертьфіналі наші шпажисти позбавили титулу чинних чемпіонів Європи з Німеччини - 45:44. У півфіналі українці вирвали перемогу в Туреччини - 45:43. 

У фіналу українські фехтувальники поступилися бронзовими призерами Олімпіади-2020 з Угорщини - 39:45. 

Таким чином, збірна України повторила своє найвище досягнення на ЧЄ та вдруге в історії здобула срібло в чоловічому командному турнірі шпажистів. Вперше це сталося у 2010 році. 

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Збірна України
фехтування
чемпіонат Європи
шпага
Андрій Ягодка
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