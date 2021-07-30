Збірна України з фехтування програла Франції у матчі за 5 місце на Олімпіаді-2020
Україна програла Франції у матчі за 5-е місце в чоловічій командній шпазі на Олімпіаді-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч України і Франції за 5-е місце в чоловічій командній шпазі закінчився з рахунком - 39:45. Українська команда закінчила турнір на 6-у місці.
Збірну України з фехтування представляли Богдан Нікішин, Анатолій Герей, Роман Свічкар та Ігор Рейзлін.
Золото між собою розіграють збірні ОКР і Японії, бронзу - Китай та Південна Корея.
За шість змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 чотири бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м та плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.
- 30 липня боксерка Анна Лисенко програла у чвертьфіналі олімпійського турніру у Токіо.
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