Збірна України з фехтування програла Франції у матчі за 5 місце на Олімпіаді-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч України і Франції за 5-е місце в чоловічій командній шпазі закінчився з рахунком - 39:45. Українська команда закінчила турнір на 6-у місці.



Збірну України з фехтування представляли Богдан Нікішин, Анатолій Герей, Роман Свічкар та Ігор Рейзлін.



Золото між собою розіграють збірні ОКР і Японії, бронзу - Китай та Південна Корея.



За шість змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 чотири бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м та плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.

30 липня боксерка Анна Лисенко програла у чвертьфіналі олімпійського турніру у Токіо.

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