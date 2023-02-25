Про це повідомляє Sportschau.

У червні збірна Німеччини планує провести три матчі, перший з яких стане 1000-м в історії команди. За даними видання, ювілейну гру німці проведуть проти іншої збірної в Бремені, а з Україною можуть зустрітися у Гельзенкірхені.

Наразі контракт між Німецьким футбольним союз та Українською асоціацією футболу не укладено.

Україна зіграє перший матч відбору Євро-2024 26 березня у Лондоні проти Англії. Суперниками українців по групі також будуть Італія, Північна Македонія та Мальта.

Наразі збірна України залишається без головного тренера після відставки Олександра Петракова. Очікується, що команду влітку очолить Сергій Ребров, який поки тренує "Аль-Айн" з ОАЕ, а де перших ігор кваліфікації українців готуватиме головний тренер молодіжної збірної Руслан Ротань.