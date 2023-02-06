Про це повідомляє Вацко on air в YouTube.

За інформацією журналіста Віктора Вацка, національна команда України зустрінеться з "Брендфордом" 23 березня.

Він додав, що про спаринг домовився попередній головний тренер українців Олександр Петраков завдяки дружнім стосункам з Томасом Франком, який очолює англійський клуб. "Брендфорд" займає у прем'єр-лізі сьоме місце.

Вибір суперника для контрольної гри незвичайний через те, що збірні рідко зустрічаються з клубами, а такі ігри не мають статусу офіційних товариських матчів.

Проте, Україна через відсутність вільних збірних вже проводила контрольний матч з клубом у травні 2022 року перед вирішальними матчами плей-офф кваліфікації чемпіонату світу проти Шотландії (3:1) та Уельсу (0:1). Тоді команда Петракова зіграла з німецькою "Борусією" з Менхенгладбаха (2:1).

Україна проведе перший матч відбору Євро-2024 26 березня у Лондоні проти Англії. Суперниками українців по групі також будуть Італія, Північна Македонія та Мальта.

Наразі збірна України залишається без головного тренера після відставки Олександра Петракова. Очікується, що команду очолить Сергій Ребров, який поки очолює "Аль-Айн" з ОАЕ.