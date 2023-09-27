Збірна України знялася з ЧС-2024 з пляжного футболу через участь Білорусі
Збірна України з пляжного футболу оголосила про бойкот чемпіонату світу з пляжного футболу через участь в турнірі Білорусі
Про це повідомляє Асоціація пляжного футболу України.
В організації зазначили, що разом з Українською асоціацією футболу зверталася до ФІФА та Міжнародної федерації пляжного футболу з проханням відсторонити Білорусь від виступів, через те що ця команда представляє країну, яка є співучасником збройної агресії проти України, проте отримали відмову.
"Футбольні чиновники відмовилися це робити, як відмовилися від пропозиції, щоб білоруси зіграли без своїх національних символів", - пояснили в АПФУ.
ЧС з пляжного футболу відбуватиметься з 15 до 24 лютого в Дубаї (ОАЕ). Україна на турнірі мала бути на ньому одним з чотирьох представників Європи.
- 26 вересня стало відомо, що виконком УЄФА допустив до міжнародних турнірів юніорські збірні Росі, віком до 17 років - санкції щодо інших збірних та клубів залишено в силі.
- УАФ у відповідь заявила, що вимагає збереження попередніх рішень УЄФА та ФІФА щодо недопущення всіх російських команд до участі в міжнародних змаганнях під егідою даних організацій.
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