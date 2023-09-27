Збірна України знялася з ЧС-2024 з пляжного футболу через участь Білорусі

Про це повідомляє Асоціація пляжного футболу України.

В організації зазначили, що разом з Українською асоціацією футболу зверталася до ФІФА та Міжнародної федерації пляжного футболу з проханням відсторонити Білорусь від виступів, через те що ця команда представляє країну, яка є співучасником збройної агресії проти України, проте отримали відмову.

"Футбольні чиновники відмовилися це робити, як відмовилися від пропозиції, щоб білоруси зіграли без своїх національних символів", - пояснили в АПФУ.

ЧС з пляжного футболу відбуватиметься з 15 до 24 лютого в Дубаї (ОАЕ). Україна на турнірі мала бути на ньому одним з чотирьох представників Європи.