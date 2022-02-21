Збірна Великої Британії з баскетболу відмовилась їхати в Білорусь на матч через російську агресію
Чоловіча збірна Великої Британії відмовилася їхати до Мінська на відбірковий матч ЧС-2023 з баскетболу
Про це повідомляє журналіст Марк Вудс.
Матч Білорусь - Велика Британія мав відбутися 25 лютого у Палаці спорту в Мінську. Британці відмовились їхати на поєдинок через сумніви у безпеці.
Міжнародна федерація баскетболу ще не ухвалила рішення щодо нового місця та часу проведення матчу. Гра у відповідь між Великою Британією та Білоруссю запланована на 28 лютого і має пройти в англійському Ньюкаслі.
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