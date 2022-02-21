Збірна Великої Британії з баскетболу відмовилась їхати в Білорусь на матч через російську агресію

Про це повідомляє журналіст Марк Вудс.



Матч Білорусь - Велика Британія мав відбутися 25 лютого у Палаці спорту в Мінську. Британці відмовились їхати на поєдинок через сумніви у безпеці.



Міжнародна федерація баскетболу ще не ухвалила рішення щодо нового місця та часу проведення матчу. Гра у відповідь між Великою Британією та Білоруссю запланована на 28 лютого і має пройти в англійському Ньюкаслі.