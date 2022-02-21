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Збірна Великої Британії з баскетболу відмовилась їхати в Білорусь на матч через російську агресію

21 лютого, 2022 понедiлок
19:17
Спорт баскетбол

​​​​​​​Чоловіча збірна Великої Британії відмовилася їхати до Мінська на відбірковий матч ЧС-2023 з баскетболу

Про це повідомляє журналіст Марк Вудс.

Матч Білорусь - Велика Британія мав відбутися 25 лютого у Палаці спорту в Мінську. Британці відмовились їхати на поєдинок через сумніви у безпеці. 

Міжнародна федерація баскетболу ще не ухвалила рішення щодо нового місця та часу проведення матчу. Гра у відповідь між Великою Британією та Білоруссю запланована на 28 лютого і має пройти в англійському Ньюкаслі.

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баскетбол
Мінськ
війна з Росією
збірна Білорусі
збірна Великобританії
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