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Збірну Англії покарають за безлади на "Вемблі" під час фіналу Євро-2020

14 липня, 2021 середа
13:05
Спорт Італія - Англія, фінал Євро-2020

УЄФА порушив дисциплінарну справу проти збірної Англії через безлади у Лондоні на стадіоні "Вемблі" під час фінального матчу чемпіонату Європи проти Італії

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій покарає збірну Англії за вторгнення вболівальників на поле, кидання з трибун сторонніх предметів, зневажливу поведінку під час виконання гімну Італії та використання піротехніки. 

Окремо УЄФА проведе розслідування подій, які відбулися навколо "Вемблі". Під час фіналу Євро-2020 у Лондоні сталися заворушення. Вболівальники без квитків штурмували стадіон, влаштували сутички зі стюардами та поліцією, а після гри лупцювали фанів збірної Італії. 

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