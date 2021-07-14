Збірну Англії покарають за безлади на "Вемблі" під час фіналу Євро-2020
УЄФА порушив дисциплінарну справу проти збірної Англії через безлади у Лондоні на стадіоні "Вемблі" під час фінального матчу чемпіонату Європи проти Італії
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Союз європейських футбольних асоціацій покарає збірну Англії за вторгнення вболівальників на поле, кидання з трибун сторонніх предметів, зневажливу поведінку під час виконання гімну Італії та використання піротехніки.
Окремо УЄФА проведе розслідування подій, які відбулися навколо "Вемблі". Під час фіналу Євро-2020 у Лондоні сталися заворушення. Вболівальники без квитків штурмували стадіон, влаштували сутички зі стюардами та поліцією, а після гри лупцювали фанів збірної Італії.
- Нагадаємо, 11 липня збірна Італії перемогла у Лондоні Англію у фіналі Євро-2020 та стала чемпіоном Європи з футболу.
- 13 липня стало відомо, що у британського пілота Формули-1 Ландо Норріса грабіжники відібрали годинник за $55 тис. у Лондоні біля стадіону "Вемблі" після фіналу Євро-2020.
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