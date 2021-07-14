Збірну Англії покарають за безлади на "Вемблі" під час фіналу Євро-2020

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Союз європейських футбольних асоціацій покарає збірну Англії за вторгнення вболівальників на поле, кидання з трибун сторонніх предметів, зневажливу поведінку під час виконання гімну Італії та використання піротехніки.

Окремо УЄФА проведе розслідування подій, які відбулися навколо "Вемблі". Під час фіналу Євро-2020 у Лондоні сталися заворушення. Вболівальники без квитків штурмували стадіон, влаштували сутички зі стюардами та поліцією, а після гри лупцювали фанів збірної Італії.

Нагадаємо, 11 липня збірна Італії перемогла у Лондоні Англію у фіналі Євро-2020 та стала чемпіоном Європи з футболу.

13 липня стало відомо, що у британського пілота Формули-1 Ландо Норріса грабіжники відібрали годинник за $55 тис. у Лондоні біля стадіону "Вемблі" після фіналу Євро-2020.

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