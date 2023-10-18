Збірну України з хокею тренуватиме зірка НХЛ
Новим головним тренером збірної України з хокею призначили Дмитра Христича, який виступав у найсильнішій у світі лізі - НХЛ
Про це повідомляє Федерація хокею України у facebook.
Із Христичем уклали контракт на один рік. Його асистентами у національній команді стали головний тренер київського "Сокола" Олег Шафаренко та канадець Нік Філан.
Перед новим тренером поставлено завдання вивести збірну України до дивізіону 1А чемпіонату світу - другого за силою на рівні збірних.
54-річний Дмитро Христич замінив на посаді головного тренера Вадима Шахрайчука, якого звільнили після того, як у нього виявили російський паспорт.
Хто такий Дмитро Христич
Христич є вихованцем "Сокола". У НХЛ виступав за "Вашингтон Кепіталс", "Лос-Анджелес Кінгс", "Бостон Брюїнс", "Торонто Мейпл Ліфс". Він є найрезультативнішим гравцем НХЛ серед українців - за 13 сезонів форвард зіграв 811 матчів, забив 259 голів та віддав 377 результативних передач.
Також виступав за російський "Металург" з Магнітогорська. У 1990 році у складі збірної СРСР став чемпіоном світу.
Христич у 2008-2012 та 2021-2022 роках працював асистентом головного тренера збірної України.
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