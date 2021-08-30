Збитки майже на 5 млн грн: на Харківщині чиновники привласнювали пенсії жителів ОРДЛО

Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

Чиновники по документам виплачували пенсії громадянам, які мешкають в ОРДЛО, насправді всі кошти йшли їм.



За попередніми оцінками, збитки держави становлять майже 5 млн грн.

Слідство встановило, що причетні посадовці пенсійного фонду та банку.

Зловмисники вносили недостовірні відомості до бази даних.



Вони змінювали інформацію про виплати пенсій особам, що перебувають на тимчасово окупованих територіях. Далі спільники оформлювали банківські картки і отримували на них кошти.

За інформацією СБУ, така схема діяла протягом декількох років.

Під час обшуків вилучили незаконно оформлені банківські картки та чорнову документацію.

Двом учасникам оборудки повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства, та ч 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин) КК України.