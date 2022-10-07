"Збитки неможливо відшкодувати": пожежа на острові Пасхи пошкодила знамениті кам'яні ідоли

Про це повідомляє BBC.

За словами заступник міністра культурної спадщини Чилі, точна кількість пошкоджених кам'яних статуй наразі невідома.

"Пожежа, яка спалахнула в понеділок, охопила майже 60 гектарів", - заявила чиновниця з відомства, яке займається охороною пам'яток культури, Кароліна Перес Даттар.

Вважають, що пожежа виникла навмисне. Район навколо вулкана Рано-Рараку, де був зосереджений вогонь і який є обʼєктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, постраждав найбільше.

"Збитки, завдані пожежею, неможливо відшкодувати", - повідомив мер острова Педро Едмундс.

Голова громади Мау Хенуа, яка опікується національним парком, назвала пожежу "непоправною та з наслідками, які ви не можете помітити".

Загалом на острові Пасхи близько 1000 гігантських кам'яних статуй моаї. Вони мають великі кам'яні голови та досягають висоти близько 4 м. Їх вирізало полінезійське плем'я понад 500 років тому

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