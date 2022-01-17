Збив на смерть 90-річну бабусю: ДБР розслідує ДТП за участі чиновника Держмитслужби
Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом смертельної ДТП за участі головного держінспектора Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби України, під час якої загинула 90-річна жінка
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Слідство встановило, що 17 січня у Хмельницькому митник за кермом власного автомобіля наїхав на 90-річну жінку, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці. Бабуся загинула на місці.
ДБР наголошує, що водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Справу відкрили за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого", санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років.
- Нагадаємо, у Києві позашляховик "відфутболив" авто в підземний перехід та протаранив опору.
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