Збив на смерть 90-річну бабусю: ДБР розслідує ДТП за участі чиновника Держмитслужби

Про це повідомляє пресслужба ДБР.



Слідство встановило, що 17 січня у Хмельницькому митник за кермом власного автомобіля наїхав на 90-річну жінку, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці. Бабуся загинула на місці.



ДБР наголошує, що водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння.



Справу відкрили за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого", санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років.

Нагадаємо, у Києві позашляховик "відфутболив" авто в підземний перехід та протаранив опору.