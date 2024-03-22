Франція інвестуватиме у військові виробництва на території України, - посол на КБФ
Франція збільшила витрати на оборону, частина з яких буде інвестована у виробництво на території України
Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Ґаель Весьєр під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".
Він, зокрема, відзначив, що витрати Франції на оборону перевищили 2% від ВВП.
Щодо інвестицій в оборону, дипломат підкреслив, що інвестиції потрібні і для того, щоб виробляти в Україні те, що потрібно українським Збройним Силам.
"Ми говоримо: якщо ми можемо почати таке виробництво в Україні, слід це робити", – сказав Ґаель Весьєр.
Також він закликав підтримувати Україну для досягнення перемоги.
"Уявімо на секунду, якщо Росія переможе. Це означає, що Росія може знищити сусіда і міжнародна спільнота нічого не можеш зробити у відповідь. Це означає, що багато країн скажуть: нам тепер потрібно долучитися до ядерного клубу, тому що наша безпека під загрозою. Це буде більш ризикована і нестабільна ситуація, ніж сьогодні", - наголосив французький дипломат.
16-й щорічний Київський безпековий форум проходить 21-22 березня для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: "Україна каже світу: переможемо разом!".
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