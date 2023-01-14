Збройна агресія Росії завдала шкоди екології України на суму майже $50 млрд, - Мінприроди
Сума шкоди українському довкіллю від збройної агресії Росії вже становить понад $46 млрд – Україна вимагатиме компенсації цих збитків від РФ
Про це міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив у коментарі для The Economist, передає пресслужба Мінприроди.
"Основну частину обрахованих збитків на сьогодні складає забруднення повітря – $27 млрд. Лише за десять місяців внаслідок російського вторгнення в повітря потрапило понад 42 мільйони тонн парникових газів. Цей обсяг можна порівняти із річними викидами Болгарії", - підкреслив міністр.
Основними причинами викидів стали лісові пожежі та атаки окупантів на об’єкти енергетичної інфраструктури. За даними Держекоінспекції, внаслідок російських обстрілів вже згоріло понад 680 тис. тонн нафти та пального.
При цьому війна завдала шкоди майже третині українських лісів. Повністю вигоріло щонайменше 23,3 тис. га.
За словами міністра, війна "отруїла" і значну частину української землі. Шкода, завдана забрудненням ґрунтів, оцінюється у $18 млрд.
Загалом з початку широкомасштабного вторгнення Україна задокументувала майже 2,300 злочинів проти довкілля.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.96
Купівля 39.96Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 41.94Продаж 42.99
- Актуальне
- Важливе