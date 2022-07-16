Збройні сили України відбили ворожі атаки на Донеччині та не дали встановити контроль над Вуглегірською ТЕС, - Генштаб

Про це йдеться в оперативній інформації від Генштабу ЗСУ.

На Словʼянському та Бахмутському напрямках окупанти зосереджують зусилля на встановленні контролю над містами Сіверськ та Бахмут. Продовжують залучати всі наявні засоби вогневого ураження по лінії зіткнення.

Наступальними та штурмовими діями ворог намагався покращити положення в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Григорівка, Новолуганське, Семигір’я та встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Успіху не мав – українські воїни змусили противника відійти.

Росіяни обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам’янське, Олександрівка, Никифорівка, Донецьке, Спірне, Травневе, Покровське, Соледар, Нью-Йорк, Кодема та інших. Окупанти завдали авіаударів неподалік Нью-Йорка, Берестового і Соледара.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому, Південнобузькому напрямках окупанти продовжували обстрілювали позиції українських військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Авіаудар також було зафіксовано поблизу Авдіївки та в районі Потьомкиного. Підрозділи України продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та стійко тримають оборону.

З 24 лютого до 16 липня російські окупанти втратили близько 38 140 рашистів, 1677 танків, 687 БПЛА, 3874 бронемашини і 162 крилаті ракети.

Керівник пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що ЗСУ просуваються на Херсонському напрямку.

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