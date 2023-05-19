Збували також у Полтаві: у Дніпрі викрили учасників наркосиндикату з щомісячним багатомільйонним оборотом
В ході спецоперації працівники ДВБ та ДБР викрили та припинили діяльність злочинної організації, яка налагодила масштабну мережу збуту психотропів на території Дніпропетровської та Полтавської областей
Про це інформує Національна поліція України.
У поле зору оперативників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України потрапила злочинна організація з Дніпропетровщини, яка спеціалізувалася на розповсюдженні наркотичних засобів та психотропних речовин.
Зазначено, що лідером злочинної організації з чіткою ієрархічною структурою був 49-річний мешканець Дніпра, який до незаконного бізнесу залучив інших осіб - чоловіків та жінок віком від 28-ми до 43-х років. Спільники виконували чітко розподілені функції – фасування, подальше розповсюдження та розширення ринку продажу забороненої речовини.
Зловмисники були зосереджені на продажі метамфетаміну та канабісу на території двох областей - Дніпропетровщини та Полтавщини. У фігурантів провели 36 санкціонованих обшуків, у ході яких виявили та вилучили: наркотики, приладдя для їхнього фасування, банківські картки, "чорнові" записи, гроші, мобільні телефони та сім-картки.
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