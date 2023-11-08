Здивувало, як оперативно у МВС заявили про необережне поводження Частякова з гранатою, - військовий експерт Ступак
Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак прокоментував оперативне повідмлення МВС про деталі загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Залужного Геннадія Частякова
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".
"У МВС до години часу заявили, що майор загинув унаслідок вибуху через необережне поводження з гранатою. За кілька хвилин з'явилось повідомлення Залужного про те, що стався вибух і помічник підірвався внаслідок відкриття коробки, яку йому подарували. Зазвичай, коли МВС коментує такі події, як правило пишуть, що "стався підрив невідомого предмету, людина отримала травми або загинула, йде слідство". А тут, буквально година, і вже з'ясовано що це граната. Мене це особисто збентежело", - повідомив Ступак.
За його словами, ці гранати мали їхати на фронт. Цей випадок може становити загрозу в подальшій підтримці наших іноземних партнерів.
"Виходить так, що наші військові взяли десяток гранат з німецької допомоги у вигляді 10 тис. гранат і подарували майору 6. Тобто, ці гранати повинні були їхати на фронт, а в мережі з'являється відео з ящиком набоїв. Те, що військові дарують один одному гранати з міжнародної допомоги дуже дратує і бентежить. У нас зараз будуть певні проблеми з німцями. Вони скажуть: "ви просите в нас TAURUS, Patriot, ми дали вам гранати а ви їх даруєте в якості подарунків на день народження вашим військовим, це неправильно, ми цього не розуміємо"", - додав Ступак.
-
6 листопада о 17:15 в селі Чайки Київської області від вибуху гранати загинув Геннадій Частяков - помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 13-річний син Частякова тяжко поранений, його шпиталізували.
-
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний висловився з приводу трагедії.
"Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження в родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. У одному з подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині", - написав пан Залужний у своєму телеграм-каналі.
-
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що причиною загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадія Частякова став вибух гранати, яку йому подарували на день народження.
-
7 листопада розслідування інциденту доручили ДБР.
-
8 листопада у ДБР назвали основну версію загибелі помічника Залужного.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.1 Купівля 37.1Продаж 37.65
- EUR Купівля 39.53Продаж 40.41
- Актуальне
- Важливе