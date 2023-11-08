Здивувало, як оперативно у МВС заявили про необережне поводження Частякова з гранатою, - військовий експерт Ступак

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"У МВС до години часу заявили, що майор загинув унаслідок вибуху через необережне поводження з гранатою. За кілька хвилин з'явилось повідомлення Залужного про те, що стався вибух і помічник підірвався внаслідок відкриття коробки, яку йому подарували. Зазвичай, коли МВС коментує такі події, як правило пишуть, що "стався підрив невідомого предмету, людина отримала травми або загинула, йде слідство". А тут, буквально година, і вже з'ясовано що це граната. Мене це особисто збентежело", - повідомив Ступак.

За його словами, ці гранати мали їхати на фронт. Цей випадок може становити загрозу в подальшій підтримці наших іноземних партнерів.

"Виходить так, що наші військові взяли десяток гранат з німецької допомоги у вигляді 10 тис. гранат і подарували майору 6. Тобто, ці гранати повинні були їхати на фронт, а в мережі з'являється відео з ящиком набоїв. Те, що військові дарують один одному гранати з міжнародної допомоги дуже дратує і бентежить. У нас зараз будуть певні проблеми з німцями. Вони скажуть: "ви просите в нас TAURUS, Patriot, ми дали вам гранати а ви їх даруєте в якості подарунків на день народження вашим військовим, це неправильно, ми цього не розуміємо"", - додав Ступак.