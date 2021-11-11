Здійснили кібератаки на держоргани України: восьми експрацівникам СБУ з Криму, які працюють у ФСБ, оголосили підозру в держзраді
Восьми колишнім співробітникам СБУ, які наразі є офіцерами ФСБ РФ, заочно оголосили підозри у державній зраді за хакерські атаки на держоргани України
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
"За даними слідства, злочинна організація, створена спеціальними та розвідувальними органами іноземних спецслужб, вчиняла несанкціоноване втручання до комп’ютерів, комп’ютерних мереж, інформаційно-телекомунікаційних систем органів державної влади, підприємств установ та організацій України, а також інших країн з метою збору розвідувальних даних, вчинення диверсій та інших злочинів", - йдеться у повідомленні.
Слідство викрило підрозділ ФСБ РФ, співробітники якого залучали до своєї діяльності хакерське угруповання "Armageddon". З його допомогою вони здійснювали кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України, збирали конфіденційну інформацію, викрадали ідентифікатори доступу та персональні дані співробітників правоохоронних органів та військових підрозділів.
Кібератаки угруповання здійснювало в інтересах спеціальних та розвідувальних органів Російської Федерації.
Як повідомляється, до атак були причетні колишні співробітники Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим. До вчинення зради вони працювали над контррозвідувальним захистом інтересів держави у сфері інформаційної безпеки.
Восьми особам заочно повідомили про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).
- Нагадаємо, Служба безпеки України під час спецоперацій з початку 2021 року нейтралізувала 12 ботоферм, організованих російськими спецслужбами. Їхня пропагандистська потужність налічувала 60 тис. акаунтів.
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