Здійснили кібератаки на держоргани України: восьми експрацівникам СБУ з Криму, які працюють у ФСБ, оголосили підозру в держзраді

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, злочинна організація, створена спеціальними та розвідувальними органами іноземних спецслужб, вчиняла несанкціоноване втручання до комп’ютерів, комп’ютерних мереж, інформаційно-телекомунікаційних систем органів державної влади, підприємств установ та організацій України, а також інших країн з метою збору розвідувальних даних, вчинення диверсій та інших злочинів", - йдеться у повідомленні.

Слідство викрило підрозділ ФСБ РФ, співробітники якого залучали до своєї діяльності хакерське угруповання "Armageddon". З його допомогою вони здійснювали кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України, збирали конфіденційну інформацію, викрадали ідентифікатори доступу та персональні дані співробітників правоохоронних органів та військових підрозділів.

Кібератаки угруповання здійснювало в інтересах спеціальних та розвідувальних органів Російської Федерації.

Як повідомляється, до атак були причетні колишні співробітники Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим. До вчинення зради вони працювали над контррозвідувальним захистом інтересів держави у сфері інформаційної безпеки.

Восьми особам заочно повідомили про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).