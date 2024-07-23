На Вінниччині зафіксували випадок дирофіляріозу в людини: що це за хвороба та як себе убезпечити

Про це поінформував Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Що таке дирофіляріоз

Дирофіляріоз – це паразитарне захворювання, яке викликається гельмінтами роду Dirofilaria. Дирофіляріоз найчастіше фіксують у домашніх тварин (собаки, кішки) і хижаків. Але буває він і в людини.

"Останніми роками в Україні спостерігають стійку тенденцію до росту захворюваності на дирофіляріоз. Висока сприйнятливість і відсутність специфічної профілактики спричиняють небезпечну тенденцію до швидкого розповсюдження цього гельмінтозу", - йдеться у повідомленні Вінницького ОЦКПХ.

Людина безпосередньо від собак і кішок не заражається. Інвазія відбувається лише при укусі інфікованою комахою, частіше комаром, який насмоктався крові зараженої тварини.

Скільки триває інкубаційний період та як лікують дирофіляріоз

Інкубаційний період інфекції може тривати від 1 місяця до 2-х років. Клініка захворювання визначається локалізацією гельмінта.

"Гельмінт D. Repens, який реєструється на території України, локалізується частіше в підшкірній клітковині, сполучній тканині різних ділянок тіла, кон’юнктиві та інших тканинах ока, статевих органах (калитка, яєчко), молочних залозах, рідше - в оболонках тканин та органів черевної порожнини людини", - пояснили фахівці.

Лікування дирофіляріозу здебільшого оперативне. Гельмінт видаляють із пухлини при планових оперативних втручаннях або випадково, при видаленні атером, пухлин. Видалення гельмінта із тканин ока потребує спеціальної апаратури й втручання окуліста.

Як убезпечити себе

У сучасних умовах профілактика дирофіляріозу включає:

спостереження за станом здоров’я домашніх тварин, їх захист від комах;

своєчасне виявлення та лікування хворих на дирофіляріоз тварин як джерела хвороби;

лікування та диспансерний нагляд (до 3 міс);

застосування населенням засобів індивідуального захисту від комах;

зменшення потрапляння комарів у приміщення (ставити сітки на вікна та двері) та боротьба з комарами в підвалах житлових будинків, звідки вони можуть потрапляти через вентиляційну систему до квартир.

Зазначається, що у Вінницькій області у 2020 і 2021 роках було зареєстровано по одному випадку дирофіляріозу, у 2022 і 2023 роках – по два випадки. Цьогоріч зареєстровано один випадок: нематоду було видалено у пацієнта з-під шкіри над лівою бровою.